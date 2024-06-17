Австрия — Франция: Мбаппе получил жёлтую карточку за выход на поле без разрешения судьи

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил жёлтую карточку во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией за то, что он самостоятельно, без разрешения судьи вернулся на поле после того, как ему разбили нос. После предупреждения игрока заменили.

В эти минуты на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу французов.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.