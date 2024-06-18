Лунин: хотел бы остаться в «Реале», но в жизни ничего не знаешь точно

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о желании остаться в «Королевском клубе».

«Хочу ли остаться в «Реале»? Я сейчас со своей сборной, сконцентрирован на все 100% на ней. Для всего, что происходит за её пределами, у меня есть уже агент. Но в жизни ничего не знаёшь точно. Но, конечно, да, хотел бы», — приводит слова Лунина AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что окружение Лунина недовольно тем, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не доверил украинскому футболисту место в воротах в матче финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). Также сообщалось, что Луниным интересуются «Ювентус», «Арсенал» и «Атлетико».

В минувшем сезоне Лунин принял участие в 31 матче во всех турнирах, 12 раз он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.