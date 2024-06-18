Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог отличиться в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Таким образом, у Мбаппе ни одного гола в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых он принимал участие.

За проведённые матчи на Евро-2020 и Евро-2024 Мбаппе отметился только тремя голевыми передачами (одна из них — голевая передача на автогол в матче с Австрией, которую засчитал УЕФА).

На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов.

На 38-й минуте защитник Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в матче.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.