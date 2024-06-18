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Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы

Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог отличиться в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Таким образом, у Мбаппе ни одного гола в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых он принимал участие.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

За проведённые матчи на Евро-2020 и Евро-2024 Мбаппе отметился только тремя голевыми передачами (одна из них — голевая передача на автогол в матче с Австрией, которую засчитал УЕФА).

На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов.

На 38-й минуте защитник Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в матче.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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