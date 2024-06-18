На Евро-2024 забито два автогола — больше, чем у любого бомбардира турнира

Защитник сборной Австрии Максимилиан Вёбер на 38-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в игре. Этот автогол стал вторым в турнире. Ранее в свои ворота забил защитник сборной Германии Антонио Рюдигер в матче открытия турнира с Шотландией (5:1). Примечательно, что ни один из лучших бомбардиров турнира ещё не смог забить больше одного мяча в чемпионате Европы — 2024.

Матч между сборными Австрии и Франции завершился победой французов со счётом 1:0. Национальные команды выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.