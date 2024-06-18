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На Евро-2024 забито два автогола — больше, чем у любого бомбардира турнира

На Евро-2024 забито два автогола — больше, чем у любого бомбардира турнира
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Защитник сборной Австрии Максимилиан Вёбер на 38-й минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в игре. Этот автогол стал вторым в турнире. Ранее в свои ворота забил защитник сборной Германии Антонио Рюдигер в матче открытия турнира с Шотландией (5:1). Примечательно, что ни один из лучших бомбардиров турнира ещё не смог забить больше одного мяча в чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

Матч между сборными Австрии и Франции завершился победой французов со счётом 1:0. Национальные команды выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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