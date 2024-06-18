Евро-2024: результаты матчей 17 июня, турнирная таблица

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В третий игровой день чемпионата Европы, 17 июня, состоялись три матча в группах D и E.
Результаты матчей чемпионата Европы, 16 июня:
группа E. Румыния — Украина — 3:0;
группа E. Бельгия — Словакия — 0:1;
группа D. Австрия — Франция — 0:1.
После 1-го тура турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Нидерландов, у которой три очка. Французы, у которых также три очка, из-за меньшего количества голов идут вторыми. Следом располагаются поляки и австрийцы. В группе E по три по очка заработали румыны и словаки, которые идут первыми и вторыми соответственно. Замыкают таблицу квартета бельгийцы и украинцы.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.