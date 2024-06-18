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Игрок «Милана» и сборной Португалии Леау может перейти в «Аль-Хиляль» — источник

Игрок «Милана» и сборной Португалии Леау может перейти в «Аль-Хиляль» — источник
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Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает интернет-издание Football Italia.

По информации источника, итальянцы не хотят продавать звёздного футболиста, но у игрока есть фиксированная сумма выкупа в € 175 млн. Сообщается, что саудовцы могут воспользоваться данной опцией, чтобы приобрести Леау. Сам португалец не готов сейчас думать о трансфере, так как сконцентрирован на чемпионате Европы, и будет принимать решение только после окончания турнира.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Португалии станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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