Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Австрией и Францией

Опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча с Австрией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матч между национальными командами Австрии и Франции завершился победой французов со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, срезавший мяч в свои ворота. Сборные Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.