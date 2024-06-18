Дидье Дешам выиграл 100-й матч в качестве главного тренера сборной Франции

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Игра 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией стала 100-м матчем для Дидье Дешама в качестве главного тренера сборной Франции. В этой встрече французы одержали победу со счётом 1:0.

На 38-й минуте защитник Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в матче.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.