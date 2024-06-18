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«Зенит» согласовал контракт с Горшковым, которым интересовался «Спартак»

«Зенит» согласовал контракт с Горшковым, которым интересовался «Спартак»
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«Зенит» достиг предварительного соглашения по условиям контракта с защитником «Крыльев Советов» Юрием Горшковым. Об этом сообщает Metaratings. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Как отмечает источник, футболист также вёл переговоры со «Спартаком», но принял предложение «Зенита» из-за более выгодных финансовых условий.

Ранее издание Metaratings сообщило, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в московский «Спартак». При этом журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале отметил, что «Зенит» может перехватить Горшкова у красно-белых.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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