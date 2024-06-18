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Жиру стал четвёртым игроком Франции, выступившим на семи крупных турнирах сборных

Жиру стал четвёртым игроком Франции, выступившим на семи крупных турнирах сборных
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал четвёртым игроком в истории национальной команды, принявшим участие в семи крупных турнирах, таких как Евро и чемпионат мира.

Ранее этой отметки достигли экс-игроки сборной Лилиан Тюрам, Тьерри Анри и Уго Льорис.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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