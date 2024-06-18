Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, вероятно, сломал нос

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Австрией (1:0) сообщил, что, вероятно, нападающий команды Килиан Мбаппе сломал нос.

«Килиан Мбаппе, вероятно, сломал нос», – приводит слова Дешама в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на TF1.

Фото: КАДРЫ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МАТЧ ТВ»

17 июня на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён.