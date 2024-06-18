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Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, вероятно, сломал нос

Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, вероятно, сломал нос
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Австрией (1:0) сообщил, что, вероятно, нападающий команды Килиан Мбаппе сломал нос.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Килиан Мбаппе, вероятно, сломал нос», – приводит слова Дешама в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на TF1.

Фото: КАДРЫ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МАТЧ ТВ»

17 июня на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён.

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