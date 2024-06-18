Дешам — о матче с Австрией: главное, что мы стартовали на Евро-2024 с победы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии (1:0). Минимальную победу со счётом 1:0 французам принёс автогол защитника сборной Австрии Максимилиана Вёбера.

«Меня устраивают действия моих игроков. У нас были возможности закончить всё раньше, но не бывает лёгких матчей. Хоть у нас и отличные игроки в атаке, мы не во всём справились хорошо: впереди мы одновременно и хладнокровны, и щедры. Мы должны были оказаться точнее в атаке, но, конечно, главное, что мы стартовали в турнире с победы. Это хорошая привычка, которую нам следует сохранить», — сказал Дешам в эфире TF1.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.