«До последней минуты мы были на высоте». Рангник — о матче Австрии с Францией на Евро-2024

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией, которой закончился поражением его команды со счётом 0:1.

«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже создавала моменты. Патрик Пенц, наш вратарь, проделал отличную работу. У меня нет упреков в адрес моей команды. Они не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был соперником. Вы просто должны посмотреть на всех игроков, которые есть у Франции, в том числе на скамейке запасных.

Мы проиграли матч. Давайте будем справедливы, у Франции было больше моментов, и это была заслуженная победа. Но до последней минуты мы были на высоте», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

На 38-й минуте защитник Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в матче.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.