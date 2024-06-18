Лукаку стал первым игроком в истории Евро с двумя отменёнными голами за матч

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, которому отменили два гола за один матч.

В игре с национальной командой Словакии в 1-м туре Евро-2024 форварду не засчитали взятие ворот дважды. В первый раз оказался в офсайде он сам, а во втором — вне игры оказался его партнёр по команде Луа Опенда, который отдал передачу на Ромелу.

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.