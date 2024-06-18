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Мбаппе проведут операцию после перелома носа во время матча с Австрией — L'Equipe

Мбаппе проведут операцию после перелома носа во время матча с Австрией — L'Equipe
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Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе увезли со стадиона на скорой помощи после после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Австрией (1:0), сообщает интернет-издание L’equipe.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

По информации источника, у футболиста сломан нос и ему экстренно проведут операцию.

17 июня на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён.

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