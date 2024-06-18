Мбаппе проведут операцию после перелома носа во время матча с Австрией — L'Equipe

Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе увезли со стадиона на скорой помощи после после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Австрией (1:0), сообщает интернет-издание L’equipe.

По информации источника, у футболиста сломан нос и ему экстренно проведут операцию.

17 июня на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён.