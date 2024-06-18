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Канте прокомментировал своё возвращение в состав сборной Франции

Канте прокомментировал своё возвращение в состав сборной Франции
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Опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал первый матч в составе национальной команды с 2022 года.

Напомним, французы обыграли Австрию в первом матче группового этапа Евро-2024. Канте признан лучшим игроком встречи.

«Были некоторые опасения, но было приятно начать таким образом и вернуть те чувства, что я испытывал раньше при игре за сборную. Всё прошло отлично. Мы люди — мы вместе боремся за результат и будем продолжать это делать. Мы волновались, когда увидели, что Килиан покинул поле с травмой носа. Мы не знаем, как обстоят дела, но хотим, чтобы он поскорее вернулся», — приводит слова Канте УЕФА.

Матч между национальными командами Австрии и Франции завершился победой французов со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, срезавший мяч в свои ворота. Сборные Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

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