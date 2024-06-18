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Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии

Футболисты сборной Украины попросили выйти главного тренера национальной команды Сергея Реброва из раздевалки после разгромного поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Румынией (0:3), сообщает Goal.

По данным источника, игроки решили провести разговор без тренера после этого поражения.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

В следующем матче сборная Украины встретится со Словакией, а Румыния проведёт матч с Бельгией.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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