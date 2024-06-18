Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии

Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты сборной Украины попросили выйти главного тренера национальной команды Сергея Реброва из раздевалки после разгромного поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Румынией (0:3), сообщает Goal.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

По данным источника, игроки решили провести разговор без тренера после этого поражения.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

В следующем матче сборная Украины встретится со Словакией, а Румыния проведёт матч с Бельгией.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Материалы по теме
Провал Украины на старте Евро. Вратарь «Реала» выдал кошмарный матч. Видео
Провал Украины на старте Евро. Вратарь «Реала» выдал кошмарный матч. Видео

Что было после нападения на полицию во время Евро-2024:

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android