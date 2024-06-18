Забитцер: игра с Францией могла завершиться любым исходом

Полузащитник и капитан сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал поражение в первом матче Евро-2024 с Францией (0:1).

«Это была открытая игра, которая могла завершиться любым исходом. Франция была немного эффективнее, немного удачливее, и мы должны принять это сегодня. Мы отдали все силы и хотели победить, но, к сожалению, против такой команды всё равно оказываешься в проигрыше. Мы должны продолжать в том же духе, ведь впереди игра с Польшей», — приводит слова Забитцера сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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