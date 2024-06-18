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Дешам — о госпитализации Мбаппе: он в плохом состоянии

Дешам — о госпитализации Мбаппе: он в плохом состоянии
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о повреждении носа нападающего Килиана Мбаппе во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Австрией (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Ему нездоровится, он в плохом состоянии. Он находится в руках медицинского персонала. Я не могу сказать вам больше. У него повреждён нос, это точно. Это кажется сложным, это явно обратная сторона этого вечера для нас. Решения будут приняты. Я видел его лежащим на массажном столе, это не царапина. Он в центре внимания, это нормально. Как только сможем, мы предоставим вам всю информацию», — приводит слова Дешама L'Équipe.

На 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён, а позже госпитализирован.

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