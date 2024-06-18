Дешам — о госпитализации Мбаппе: он в плохом состоянии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о повреждении носа нападающего Килиана Мбаппе во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Австрией (1:0).

«Ему нездоровится, он в плохом состоянии. Он находится в руках медицинского персонала. Я не могу сказать вам больше. У него повреждён нос, это точно. Это кажется сложным, это явно обратная сторона этого вечера для нас. Решения будут приняты. Я видел его лежащим на массажном столе, это не царапина. Он в центре внимания, это нормально. Как только сможем, мы предоставим вам всю информацию», — приводит слова Дешама L'Équipe.

На 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён, а позже госпитализирован.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: