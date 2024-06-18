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Карасско: Бельгии больше не хватало удачи, нежели темпа

Карасско: Бельгии больше не хватало удачи, нежели темпа
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Защитник сборной Бельгии Янник Карасско высказался по поводу поражения в матче со Словакией (0:1) на Евро-2024.

«Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», — приводит слова Карраско УЕФА.

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

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