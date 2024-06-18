Тедеско высказался о реализации Лукаку после поражения Бельгии в матче со Словакией

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии (0:1). По ходу встречи Лукаку забил два гола, но они были отменены.

«Ромелу знает, как забивать голы. Он очень силён психологически и обязательно придёт в норму», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 56-й минуте Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён из-за касания рукой мяча игрока сборной Луа Опенда, который отдавал передачу на нападающего.

В следующем матче сборная Бельгии встретится с Румынией. Матч состоится 22 июня в Кёльне, начало – в 22:00 мск.