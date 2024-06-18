Тренер Словакии: если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был как Марек Гамшик

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался по поводу полузащитника Марека Гамшика.

«Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был кем-то вроде Марека Гамшика, потому что он очень скромный, несмотря на свою чемпионскую карьеру. Он прямолинеен, и все его любят. Я понял, насколько он важен для Словакии, потому что никогда не слышал, чтобы кто-то плохо отзывался о нем или говорил что-то негативное.

Помимо того, что он коллега, он еще и отличный друг. За годы, проведенные им в «Наполи», у нас сложились отличные отношения в тихой обстановке. Между нами была определенная химия, а потом мы разошлись в разные стороны, но продолжали переписываться. Когда мы снова встретились, казалось, что времени прошло совсем немного», — приводит слова Кальцоны УЕФА.

Национальные команда Словакии на Евро-2024 выступает в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии, Румынии и Украины.