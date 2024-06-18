Жиру – о травме Мбаппе: я знаю, что это очень больно

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о травме форварда Килиана Мбаппе во время матча с национальной командой Австрии (1:0) на чемпионате Европы – 2024.

«Мы надеемся, что он очень быстро поправится, это небольшая неприятность вечера, у нас нет новостей. Я знаю, что это очень больно. Это уже случалось со мной раньше», — приводит слова Жиру Lequipe.

На 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён, а позже госпитализирован в одну из клиник Дюссельдорфа. Сообщалось, что Мбаппе может потребоваться операция.

В следующем матче сборная Франции встретится с Нидерландами. Матч состоится 21 июня.

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