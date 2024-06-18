Тренер сборной Словакии рассказал, какое влияние на него оказал Сарри

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался по поводу знаменитого специалиста Маурицио Сарри, вместе с которым он работал в «Наполи».

«Определенно, это рабочая этика, которую я считаю основой. Он фанатично внимателен к деталям, и это помогло мне на моем пути, потому что теперь я понимаю, что это абсолютная основа всего. Естественно, мы не можем игнорировать и тот факт, что он мастер подачи.

Он вообще очень образованный человек, так что у меня была возможность многому научиться. Мы оба начинали с самых низов. Разница в том, что он — великий тренер, а я, напротив, только сейчас выхожу на этот важный уровень. Мне еще предстоит закрепиться на этом уровне, в то время как он уже является тренером важного европейского уровня», — приводит слова Кальцоны УЕФА.

Национальные команда Словакии на Евро-2024 выступает в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии, Румынии и Украины.