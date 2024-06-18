Стали известны первые результаты обследования Килиана Мбаппе после госпитализации

Первые результаты осмотра, которые провёл форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в больнице Дюссельдорфа после серьёзной травмы носа во время матча с Австрией (1:0) были оптимистичными, сообщает Lequipe.

По данным источника, было решено не делать операцию Мбаппе, как это предполагалась ранее. Форвард покинул больницу и, возможно, даже сможет попасть в заявку команды на следующий матч с Нидерландами, если тренерский штаб примет соответствующее решение.

Напомним, на 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён, а позже госпитализирован в одну из клиник Дюссельдорфа.

Матч сборной Франции с Нидерландами состоится 21 июня.

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