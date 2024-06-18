Лукич — после поражения от Англии: Сербия должна гордиться нашей командой

Полузащитник сборной Сербии Саша Лукич прокомментировал игру со сборной Англии (0:1) на чемпионате Европы — 2024.

«Это была тяжелая игра. Англия доминировала в первые 15 минут и забили первый и единственный гол. После этого, особенно во втором тайме, мы контролировали игру. Мы хорошо держались как команда и показали, что можем с ними справиться. Это та модель, по которой мы должны играть, и если мы будем так играть в следующих двух матчах, Сербия должна гордиться нами и надеяться на выход из группы», — приводит слова Лукича УЕФА.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

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