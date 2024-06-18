Мбаппе опубликовал шуточный пост после травмы носа во время матча Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал шуточный пост после травмы носа во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:0).

«Идеи для масок?» — написал Мбаппе в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён, а позже госпитализирован в одну из клиник Дюссельдорфа.

После обследования было решено, что Мбаппе не понадобится операция и он может попасть в заявку национальной команды на следующий матч с Нидерландами.

Матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландами состоится 21 июня.

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