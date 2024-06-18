Гехи прокомментировал свой дебют за Англию на крупном турнире

Защитник сборной Англии Марк Гехи дал комментарий по поводу своего дебюта на крупном турнире.

Напомним, 16 июня сборная Англии одержала победу в игре с Сербией (1:0)

«Я очень доволен этим выступлением, ведь всегда тяжело играть в первой игре крупного турнира. Самое главное — это победа, и она нам нужна, так что теперь нам нужно сосредоточиться, улучшиться и выйти на следующий турнир".

Мой дебют? Мне очень понравилось. Здесь была отличная атмосфера, и я рад, что мне удалось сыграть с такими опытными игроками. Они значительно облегчают мне жизнь своими словами и поддержкой.

Если мы хотим далеко продвинуться на этом турнире, нам придется много работать, и это отличное испытание для нас. Мы извлечём уроки из этой игры и используем их в следующем матче», — приводит слова Гехи официальный сайт УЕФА.