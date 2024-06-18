Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024

Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем — фаворит на звание лучшего игрока турнира Евро-2024 и лучшего молодого игрока, сообщает Sqawka.

Вторым претендентом является форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Третье место у Гарри Кейна (Англия).

Напомним, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 англичане встречались с Сербией. Подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Игра состоится 30 июня.

Ранее по поводу Беллингема высказался капитан англичан Кейн.

Материалы по теме
«Джуд — невероятный игрок». Капитан сборной Англии Кейн высказался об игре Беллингема

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android