Джанашия объяснил, почему прошедший сезон можно назвать для «Локомотива» провальным

Бывший футболист сборной Грузии и Локомотива Заза Джанашия объяснил, почему завершившийся сезон РПЛ можно считать для московской команды провальным.

«Провальный сезон? Можно и так сказать. Если «Локомотив» заканчивает сезон не в тройке и не доходит до финала Кубка, значит, это провал. Больше всех побед в Кубке России взял «Локомотив». Железнодорожники должны постоянно брать трофеи, у них есть все для этого: уютный стадион, болельщики», — приводит слова Джанашии «РБ Спорт».

Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым до лета 2026 года.