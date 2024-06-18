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Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Килиана Мбаппе

Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Килиана Мбаппе
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Федерация футбола Франции выступила с заявлением по поводу травму нападающего Килиана Мбаппе в матче с Австрией на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Килиан Мбаппе сломал нос во время второй части матча Австрия — Франция, проходившей в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции сначала оказали медицинскую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа. «Мбаппе получит лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшем будущем ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска, чтобы номер он мог подготовиться к возвращению на соревнования после лечения», — приводит заявление федерации журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Следующим матч сборная Франции проведёт с Нидерландами.

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