Беллингем ответил критикам Александер-Арнольда после матча с Сербией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ответил критикам своего партнёра по команде Трента Александер-Арнольда после матча с Сербией на Евро-2024.

«Он так облегчает мне задачу, потому что может контролировать игру в обороне на этой позиции. Я знаю, что люди говорят много всякой ерунды, но он так агрессивен, когда находится спиной к воротам, и это очень помогает мне, потому что я получаю передышку.

Думаю, мы хорошо понимаем друг друга с мячом, он хочет все время играть вперед. Считаю, что в первой игре он был великолепен», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

Напомним, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 англичане встречались с Сербией. Подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.