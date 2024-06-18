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Вратарь Испании Симон играет на Евро-2024 с травмой запястья, ему нужна операция

Вратарь Испании Симон играет на Евро-2024 с травмой запястья, ему нужна операция
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Стало известно, что основной голкипер сборной Испании Унай Симон выступает на чемпионате Европы — 2024 с травмой запястья. Об этом сообщает Relevo.

Травма была получена в прошлом году за пределами поля и возникла случайно. Хотя боль постоянная, она не мешает ему нормально тренироваться и играть. Тем не менее, вратарю уже рекомендовано небольшое хирургическое вмешательство.

Напомним, на 80-й минуте матча с Хорватией (3:0) Симон отбил пенальти, который исполнял Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

Календарь Евро-2024
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