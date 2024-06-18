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Глушенков заработает в «Зените» млрд рублей. Источник назвал финансовые детали трансфера

Глушенков заработает в «Зените» млрд рублей. Источник назвал финансовые детали трансфера
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Санкт-петербургский «Зенит», как сообщалось ранее, согласовал трансфер полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова. Известный российский журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале огласил финансовые условия сделки.

По сведениям источника, контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на 4 года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства. Выкуп из «Локомотива» составляет 600 млн рублей, подъёмные + агентские — 400 млн рублей.

Также сообщается, что медобследование игрока состоится сегодня, 18 июня. Источник также сообщает, что москвичи предлагали Глушенкову оклад в 120 млн рублей за сезон, что в два раза меньше предложения «Зенита».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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