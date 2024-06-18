Глава «Аль-Хиляля» рассказал о сумасшедшем финансовом предложении Месси в 2023 году

Президент саудовского «Аль-Хиляля» Анмар Аль-Хайли рассказал о переговорах с аргентинским нападающим Лионелем Месси в 2023 году. Напомним, прошлым летом футболист покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта в «ПСЖ». Мы предлагали ему € 1,4 млрд, но Лео отказался, потому что его семья хотела Америку.

Удивительно, что футболист смог отказаться от такого огромного предложения ради своей семьи. Он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – приводит слова Анмара Аль-Хайли Goal.com.

Напомним, Месси выступает в «Интер Майами». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.).

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