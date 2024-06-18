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Голкипер Испании Симон отметился историческим достижением на Евро, повторив рекорд Буффона

Голкипер Испании Симон отметился историческим достижением на Евро, повторив рекорд Буффона
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Основной голкипер сборной Испании Унай Симон отметился историческим достижением по ходу первого матча на Евро-2024. На 80-й минуте матча с Хорватией (3:0) Симон отбил пенальти, который исполнял Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён.

За всю историю турнира только двум вратарям удалось отразить 4 пенальти (в игре и в послематчевой серии). Этими вратарями являются легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон и испанец Унай Симон.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

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