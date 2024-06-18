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Вратарь «Акрона» Волков рассказал, как команда отпраздновала выход в Премьер-Лигу

Вратарь «Акрона» Волков рассказал, как команда отпраздновала выход в Премьер-Лигу
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал, как команда отпраздновала выход в Российскую Премьер-Лигу.

— Гуляли не особо сильно. С «Уралом» я играл с температурой, поэтому следующие дни выдались тяжёлыми. Конечно, было командное мероприятие, где я присутствовал. Но дальше большая ответственность — времени гулять нет.

— Премиальные за выход порадовали?
— Семья не голодная (смеётся), пусть финансовые вопросы останутся внутри коллектива, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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