Расписание матчей Евро-2024 на 18 июня

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Сегодня, 18 июня, состоится пятый игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя два матча: сначала на поле выйдут сборные Турции и Грузии, а в ночное время свои первые игры на турнире проведут Португалия и Чехия, встретившись в очном противостоянии. Все четыре сборные представляют группу F.

Расписание Евро-2024 на 18 июня:

Турция — Грузия. 19:00 мск.

Португалия — Чехия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.