Расписание матчей Евро-2024 на 18 июня

Сегодня, 18 июня, состоится пятый игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя два матча: сначала на поле выйдут сборные Турции и Грузии, а в ночное время свои первые игры на турнире проведут Португалия и Чехия, встретившись в очном противостоянии. Все четыре сборные представляют группу F.
Расписание Евро-2024 на 18 июня:
Турция — Грузия. 19:00 мск.
Португалия — Чехия. 22:00 мск.
Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.