«Зазвездились». Экс-форвард киевского «Динамо» жёстко высказался о разгроме Украины

Сборная Украины разгромно уступила Румынии на старте Евро-2024 (0:3). Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поражение.

«Это они сами себя звёздами считают, футболёры наши. Зазвездились. Вот после таких игр мне будет интересно взглянуть на обновление трансферной стоимости Лунина или Зинченко.

До матча против Румынии все нахваливают игроков сборной: от экспертов до их родных, мам и пап. Кажется, что если бы голуби в моём дворе умели разговаривать, то и они бы хвалили, на выходе что?», — приводит слова Леоненко «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Что было после нападения на полицию во время Евро-2024