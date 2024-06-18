Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Волков рассказал, чем частный клуб в РПЛ лучше государственного

Вратарь «Акрона» Волков рассказал, чем частный клуб в РПЛ лучше государственного
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос, в чём отличие частного клуба от государственного.

— «Акрон» будет вторым частным клубом в РПЛ. В чём преимущество перед государственными командами?
— В том, что непосредственно президент тратит свои деньги, сразу видит, куда они уходят, всё без подковёрных игр. Владелец заинтересован и помогает футболистам и академии. На мой взгляд, частная вертикаль более честная.
— Хотелось бы, чтобы частных команд стало больше?
— Мне бы хотелось, чтобы футбол был больше популяризирован в России, чтобы строилось больше площадок. Кто и как это будет делать, мне неважно. Главное, чтобы у детей существовала возможность выходить на футбольное поле и радоваться, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне-2023/2024 «Акрон» занял третье место с 59 очками и вышел в стыковые матчи с «Уралом». Клуб из Тольятти обыграл представителя РПЛ по сумме двух встреч (4:3) и впервые в своей истории вышел в Премьер-Лигу.

Материалы по теме
Баженов: «Зениту» будет трудно с «Акроном» в Кубке России

€ 60 млн на трансферы «Зенита». Что не так с Игнашевичем. ПЛН #70

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android