Вратарь «Акрона» Волков рассказал, чем частный клуб в РПЛ лучше государственного

Голкипер «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос, в чём отличие частного клуба от государственного.

— «Акрон» будет вторым частным клубом в РПЛ. В чём преимущество перед государственными командами?

— В том, что непосредственно президент тратит свои деньги, сразу видит, куда они уходят, всё без подковёрных игр. Владелец заинтересован и помогает футболистам и академии. На мой взгляд, частная вертикаль более честная.

— Хотелось бы, чтобы частных команд стало больше?

— Мне бы хотелось, чтобы футбол был больше популяризирован в России, чтобы строилось больше площадок. Кто и как это будет делать, мне неважно. Главное, чтобы у детей существовала возможность выходить на футбольное поле и радоваться, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне-2023/2024 «Акрон» занял третье место с 59 очками и вышел в стыковые матчи с «Уралом». Клуб из Тольятти обыграл представителя РПЛ по сумме двух встреч (4:3) и впервые в своей истории вышел в Премьер-Лигу.

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