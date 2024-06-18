Бывший форвард киевского «Динамо» Леоненко раскритиковал Мудрика после матча с Румынией

Сборная Украины разгромно уступила Румынии на старте Евро-2024 (0:3). Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру вингера украинцев Михаила Мудрика.

«Как мне Мудрик? Бегал. Причём поперёк. Я не знаю, кто его учит так играть – многочисленные тренеры „Челси“ или Ребров, но никто так не играет уже давно! Это ведь даже в ДЮСШ объясняют детям! Но Мудрику, должно быть, персонально нужно объяснять.

Где-то минут 30 минимум внушать ему, как играть, потому что сам он не понимает. Ну, мало ли ему размеров стандартного поля! Он постоянно, что-то мудрит», — приводит слова Леоненко «Спорт-экспресс в Украине».

В следующем матче сборная Украины сыграет со Словакией. В третьем туре соперниками команды Реброва будет Бельгия.

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