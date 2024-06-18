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Вратарь «Акрона» Волков: Сафонов не потеряется в «ПСЖ», у него светлая голова

Вратарь «Акрона» Волков: Сафонов не потеряется в «ПСЖ», у него светлая голова
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может ввести тренд на вратарей из России?
— Сами понимаете, какая сейчас ситуация. Уезжать или нет — дело каждого. Безумно рад за Сафонова. Это самый топовый трансфер для России за последнее время. Надеюсь, что его случай поможет изменить ситуацию с российскими вратарями в Европе, но мне кажется, что всё зарыто глубже и не связано с футбольными моментами.

— Матвей — уровень «ПСЖ»?
— Он вообще там не затеряется. Человек в своём возрасте достаточно хорошо играет ногами, видение на уровне, голова светлая. Надеюсь, у него всё получится, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«ПСЖ» выкупил Сафонова за € 20 млн и подписал с 25-летним россиянином контракт до лета 2029 года.

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