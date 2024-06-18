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Статистические порталы назвали лучшего и худшего украинских игроков в матче с Румынией

Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро-2024 Румынии со счётом 0:3. Статистические порталы определили лучшего и худшего футболистов национальной команды.

Лучший футболист сборной Украины против Румынии

SofaScore: Михаил Мудрик ( 7.5/10 );

WhoScored: Михаил Мудрик ( 6.9/10 ).

Худший футболист сборной Украины против Румынии

SofaScore: Андрей Лунин ( 5.5/10 );

WhoScored: Андрей Лунин ( 4.6/10 ).

Лунин совершил две результативные ошибки, которые привели к первым двум голам, пропущенным его командой.

Теперь Украина является последней, а Румыния первой в турнирной таблице группы Е, где также выступают Бельгия и Словакия.

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