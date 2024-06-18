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Экс-тренер «Зенита» Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной

Экс-тренер «Зенита» Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной
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Румынский специалист Мирча Луческу, работавший в «Зените» и ряде других клубов, отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной на старте Евро-2024. Напомним, сборная его страны обыграла соперника со счётом 3:0.

«Победа важна только тогда, когда она приносит ещё одну победу. Она не должна означать конец прогресса, а лишь отличную возможность удвоить усилия в следующей игре. У нас очень трудная игра против Бельгии. То, как мы играли сегодня, показало, что можем играть против любой команды. Это была сенсационная атмосфера.

Я видел всех в жёлтом, видел команду, которая поддерживала друг друга. Они болели, они подбадривали свою команду. Мы были более агрессивны в индивидуальных дуэлях, более мотивированы. Мы были во всём на голову выше их и заслужили победу.

Ошибка Лунина? У каждого матча есть своя история. И сегодня она была спровоцирована очень большой ошибкой в ​​обороне Украины», – приводит слова Луческу Playsport.

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