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Турция — Грузия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Чехией.

Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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