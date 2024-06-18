«Ромелу Деревяшкин». Аршавин — об игре форварда сборной Бельгии на Евро-2024

Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал оценку игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате Европы. Лукаку стал первым футболистом в истории турнира с двумя отменёнными голами из‑за системы видеопомощи рефери (VAR) в одном матче.

«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев. Два гола забили, во втором случае было незаметное касание рукой, которое может увидеть только VAR. Смотрю, как работает VAR, и вижу, что это хорошо для менее авторитетных команд. Раньше судьи всегда были на стороне сильных, а сейчас вот это мимолётное касание просто меняет всё. VAR замечательно работает на этом турнире, — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Бельгия уступила Словакии со счётом 0:1.

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