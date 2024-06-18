Андрей Аршавин предложил вариант маски Килиану Мбаппе после перелома носа

Бывший российский футболист Андрей Аршавин в шутку выразил мнение, что французский форвард Килиан Мбаппе может продолжить выступать на чемпионате Европы в маске одного из героев медиафраншизы «Черепашки‑ниндзя». Напомним, в конце матча Франция — Австрия (1:0) лидер французов Килиан Мбаппе получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции, однако участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может, ему теперь это, маску черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошёл, мне кажется, — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче Франция сыграет с Нидерландами.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»