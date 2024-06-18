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«Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука

«Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука
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«Локомотив» предложит полузащитнику Антону Миранчуку зарплату в размере 15 млн рублей в месяц, сообщает Иван Карпов.

По информации источника, железнодорожники планируют потратить часть денег от трансфера нападающего Максима Глушенкова в «Зенит», чтобы попытаться сохранить Миранчука в клубе.

На данный момент 28-летний футболист остаётся без клуба. Контракт с «Локомотивом» истёк летом 2024 года. В минувшем сезоне Миранчук сыграл 38 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 6 млн.

По итогам РПЛ «Локомотив» занял четвёртое место с 53 очками. Чемпионом стал «Зенит» (57 очков).

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