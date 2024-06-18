Александр Гришин назвал фаворитов на чемпионате Европы

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024.

«Немцы в первом туре сыграли хорошо, но шотландцы были очень слабые. Испанцы выиграли со счётом 3:0, но Хорватия не должна была проигрывать с таким разгромным счётом. Испанцы из трёх моментов забили три, а хорваты не использовали свои четыре момента. Все сборные пока раскачиваются. Я думаю, что тренеры подводят свои команды к выходу из групп и пытаются, чтобы к плей-офф сборные подошли на пике формы.

Мне кажется, что фаворитом этого турнира, как обычно, является сборная Франции. Но немцы играют дома, поэтому у них больше мотивации, и это одна из самых старших по возрасту команд. Плюс ещё Испания поборется за чемпионство на Евро-2024», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.