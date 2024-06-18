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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Португалия — Чехия: во сколько начало матча ЕВРО-2024, где смотреть прямую трансляцию

Португалия — Чехия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион » в Лейпциге состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступит итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию вы можете посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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